Cerró la última jornada de salud para auxiliares de Educación en La Plata

La Plata llevó a cabo la última jornada del operativo de evaluación de aptitud psicofísica para trabajadores auxiliares de la educación, una iniciativa inédita en el distrito que comenzó en agosto y por la que ya pasaron más de 300 agentes. La certificación es uno de los requisitos esenciales para la inscripción en el Listado 2026.

El dispositivo se realizó en conjunto entre el Consejo Escolar de La Plata y el Ministerio de Salud bonaerense, que dispuso equipos profesionales para garantizar la atención durante todos estos meses. Tras la finalización de la jornada, se desarrolló un acto de cierre en el que se reconoció el trabajo del personal de salud del ministerio y del doctor Leandro Andrade, con la presencia de Presidente del Consejo Escolar Iván Maidana, el Vicepresidente Wilfredo González, los Consejeros Escolares Romina Coronel, Horacio Gilberto, Roxana Palmitesta, representantes del Ministerio de Salud, la Secretaria de Educación de la Municipalidad de La Plata Paula Lambertini.

Desde la organización destacaron que este operativo marca un precedente histórico en La Plata y expresaron la intención de sostenerlo todos los años para facilitar el acceso de los auxiliares a sus certificaciones obligatorias.