La Mona Jiménez Visitante Ilustre de La Plata

En la antesala del show que el músico popular brindará en la capital bonaerense, el intendente de La Plata, Julio Alak, reconoció a Juan Carlos “La Mona” Jiménez como Visitante Ilustre y le otorgó la Llave de la Ciudad durante un acto desarrollado en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

"Hoy nuestra ciudad celebra y homenajea a una figura que trascendió fronteras, generaciones y épocas, un artista que con su música fue construyendo identidad, pertenencia y memoria colectiva”, resaltó Alak, quien además confirmó que en abril la ciudad recibirá al Festival del Cuarteto de la Argentina.

“Nombrarlo Visitante Ilustre no es un gesto simbólico más; es reconocer una vida entera dedicada al arte y a la pasión popular, y a una manera de conectar con la gente”, continuó Alak, y agregó: “‘La Mona’ es parte del patrimonio cultural argentino y honrarlo es seguir construyendo un puente más sólido con la querida provincia de Córdoba”.

Por su parte, el artista cordobés expresó: “Estoy realmente feliz, contento y completamente agradecido y emocionado. Quiero agradecerle al intendente Julio Alak y a todo el gabinete. Mañana me tocará cantar en un lugar emblemático como el Estadio Único Diego Armando Maradona, un lugar en donde cantó un ícono como el Indio Solari”.

La distinción resaltó su trayectoria artística y su aporte a la cultura popular argentina, con una extensa carrera que incluye más de 10 mil shows realizados en todo el país, 12 Premios Gardel y la mayor cantidad de Premios Konex obtenidos por un artista nacional.