Cierre temporal del acceso en el Puente Etcheverry por obras en la Autovía 2

La Municipalidad informó que el acceso desde la Ruta 215 hacia la Autovía 2 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires permanecerá cerrado de manera temporal debido a las obras de reconstrucción y puesta en valor que ejecuta AUBASA en la intersección del Puente Etcheverry.

Mientras duren los trabajos, los automovilistas que transiten por la Ruta 215 y necesiten incorporarse a la Autovía 2 en dirección a CABA deberán continuar en sentido hacia la Costa Atlántica y realizar el retome ubicado a la altura del kilómetro 60, frente a la estación de servicio. La zona fue señalizada con balizas e indicaciones especiales para ordenar la circulación y evitar maniobras peligrosas.

Según se informó, la intervención se extenderá hasta el lunes 15 de diciembre. Desde el Municipio y AUBASA solicitaron a los usuarios extremar la precaución, respetar las indicaciones del personal de obra y prestar atención a los desvíos establecidos con el fin de garantizar la seguridad vial durante todo el período de ejecución.