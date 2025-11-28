Docentes de la UNLP repudiaron las amenazas y denunciaron una campaña para instalar el miedo

La circulación de una serie de correos electrónicos con amenazas de tiroteo generó un fuerte clima de preocupación en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y obligó a suspender actividades en al menos una de sus facultades. En medio de esa situación, los docentes universitarios nucleados en ADULP difundieron un comunicado en el que repudiaron enérgicamente el amedrentamiento y advirtieron sobre una “campaña que busca implantar el miedo” en la comunidad educativa.

La alarma se desató este viernes, cuando autoridades de la Facultad de Artes, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), la Facultad de Ciencias Médicas (FCM), la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJyS), la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) y distintas áreas administrativas reportaron haber recibido un correo anónimo que describía un plan para ingresar armado, atacar a personas y posteriormente quitarse la vida.

La simultaneidad de los mensajes activó protocolos de seguridad y medidas de resguardo mientras se analizaba el alcance de la amenaza. Estudiantes, docentes y no docentes permanecieron en alerta hasta que se confirmó la intervención de las autoridades universitarias y fuerzas de seguridad.

En su comunicado, ADULP expresó “preocupación frente a la creciente campaña de intimidación” y remarcó la necesidad de defender la universidad pública como espacio de trabajo, estudio y convivencia democrática. Además, exigieron que se garantice la seguridad de la comunidad educativa ante situaciones que buscan generar pánico y desestabilización.

Según trascendió, el mensaje provino del correo [email protected]

, desde donde se detallaba el presunto plan del remitente: “Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible (…) y luego suicidarme”. La amenaza concluía con una frase contundente: “No va a quedar ni uno solo vivo”.