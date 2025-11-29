Premian a científica del Conicet por su trabajo en diagnóstico de enfermedades

Ana Sol Peinetti, investigadora del Conicet, fue galardonada con el Premio Fima Leloir 2025 por su trabajo en el desarrollo de biosensores destinados al diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas.

El objetivo es desarrollar test rápidos, similares a los de embarazo o los de antígenos que se usaron durante la pandemia por COVID-19, pero que sirvan para hacer diagnósticos certeros y no sólo para monitoreo.

Peinetti, quien dirige el Laboratorio de Bionanotecnologías en el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE).

“La idea es crear una nueva generación de test para enfermedades infecciosas porque los actuales tienen el problema de que, si dan positivo, no quedan dudas. Pero ante un negativo no tenemos la certeza de que esa persona no esté infectada”, aseguró la científica.