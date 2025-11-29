Confirman la existencia de un mamífero que convivió con los dinosaurios en Sudamérica

Investigadores del Conicet confirmaron el descubrimiento de Notopolytheles joelis, una nueva especie de mamífero del Cretácico Superior. El fósil, encontrado en la Formación La Colonia, en el centro-norte de la provincia de Chubut, pertenece a un pequeño mamífero que vivió hace unos 70 millones de años.

El gran hallazgo no es un dato menor ya que pone fin a una discusión de más de 30 años y confirma que los multituberculados también habitaron la Patagonia. Los multituberculados, llamados así por una característica en su anatomía dental, fueron pequeños animales con tamaños que variaban desde un ratón hasta una ardilla cuya existencia es bien conocida en América del Norte, Europa y Asia gracias a su amplio registro fósil, pero muy discutida para el hemisferio sur, donde la evidencia hallada no ha sido tan clara.

“Estos mamíferos se diversificaron y dispersaron en un planeta muy diferente al que conocemos hoy, con un clima más cálido y húmedo y ecosistemas en los que predominaban las coníferas, cícadas, que son plantas parecidas a las palmeras, ginkgos y helechos; y una fauna muy diversa, cuyos representantes más conocidos fueron los dinosaurios y los reptiles voladores”, detalló Javier Gelfo, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y primer autor del trabajo.

El fósil clave es un molar superior de apenas 3 milímetros, encontrado en una campaña paleontológica realizada en Chubut entre 1997 y 1998. La pieza estuvo guardada en una bolsa de sedimentos no analizados durante casi veinte años, hasta que fue revisada en el laboratorio.

"Lo que dejó ver este análisis fue un molar superior con tres hileras de cúspides alineadas que “corrobora fehacientemente la presencia de Multituberculata en América del Sur a la vez que confirman indirectamente la hasta ahora dudosa identidad de los registros anteriores", apuntó Gelfo.

La nueva especie descripta fue bautizada en honor a Joel Carino, el estudiante de grado que encontró el diente bajo la lupa binocular, mientras que el primer término significa “Multituberculata del sur” en griego. El estudio también reivindica la figura de Rosendo Pascual, paleontólogo argentino fallecido en 2012 que dirigió la campaña en la que, entre toneladas de sedimentos, se colectó el fósil, y quien fuera además un fuerte defensor de la hipótesis de la presencia de los multituberculados en esta parte del planeta.