Argentina tiene el mejor dominio de inglés de la región

Argentina se posiciona como el país con mejor dominio del inglés en Latinoamérica. Los resultados llegan tras publicarse el Índice de Proficiencia en Inglés de EF Education First, que mide las habilidades de inglés de personas de todo el mundo por país, capital y región, siendo el ranking más amplio de su tipo a nivel global. El estudio se realiza desde 2011 relacionando el idioma con variables de desarrollo económico, inversión en educación, equidad de género, entre otras. En ese entonces, el estudio se realizaba sobre 44 países, y en esta edición 2025 la prueba se llevó a cabo en 123 naciones.

Con un puntaje total de 575 en 2025, Argentina mejora su desempeño en 13 puntos respecto al año anterior y escala al puesto 26 a nivel mundial, frente al 28 que ocupaba en 2024. Estos resultados reflejan un crecimiento sostenido en el aprendizaje del idioma y consolidan al país como referente regional en educación en inglés. El avance se observa en todos los grupos etarios, con un desempeño sobresaliente entre los jóvenes y adultos jóvenes. Los grupos de 21 a 30 años superan los 600 puntos, mientras que los adultos de 31 a 40 años mantienen niveles sólidos cercanos a 580. Los mayores de 41 años se estabilizan alrededor de 530 puntos, mostrando un progreso más moderado. Destaca también el repunte del grupo de 18 a 20 años, que alcanza 540 puntos, indicando un interés renovado por mejorar el inglés y superando los niveles de años anteriores. En términos de equidad de género, Argentina se distingue de la tendencia general de América Latina. Mientras que en la región las brechas a favor de los hombres persisten, en Argentina las mujeres logran desempeños iguales o superiores.

A nivel nacional, Mar del Plata encabeza el ranking, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Bahía Blanca, consolidando su posición como centros de excelencia en inglés. En torno a las primeras cinco, completan este ranking Rosario y La Plata.