La UNLP investigó los orígenes genéticos del dengue

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata formó parte de un estudio que reveló los orígenes genéticos y la propagación mundial del mosquito Aedes aegypti, uno de los principales vectores del dengue y otros arbovirus. En la investigación realizada por un equipo internacional, se analizaron 1206 genomas completos de poblaciones de Aedes aegypti de África, América y Asia para conocer su origen y expansión. Los resultados muestran que hace unos 5.000 años surgió en África occidental una variante del mosquito que comenzó a picar preferentemente a los humanos. Durante el comercio transatlántico de esclavos, esta variante viajó a América, donde se adaptó a los ambientes urbanos y dio origen al mosquito doméstico e invasivo que hoy se encuentra en todo el mundo.

Victoria Micieli, una de las investigadoras que formó parte del proyecto, detalló que “estos resultados revelan que las poblaciones de Aedes aegypti de Argentina se separaron de las africanas hace unos 320 años, coincidiendo con ese comercio, y que la forma invasora actual divergió unos 100 años después, ya en América”. En estudios previos publicados en 2016 se observaron que las poblaciones de Argentina presentaban una ancestría híbrida. En aquel momento no estaba claro si este patrón se debía a un contacto reciente con poblaciones africanas o si representaba un estadio intermedio entre las dos subespecies.

Sumado a esto, Darío Balcazar, otro de los investigadores, explicó: “Realicé algunas de los análisis que llevaron a entender la evolución del Aedes aegypti en América. Estos estudios se basan en la coalescencia cruzada. Para imaginarlo pensemos en dos personas elegidas al azar en cualquier parte del mundo. Si conociéramos todo su árbol genealógico podríamos retroceder en el tiempo y encontrar un antepasado en común. Con los mosquitos de diferentes lugares del mundo, ocurre algo parecido, pero en lugar de árboles genealógicos usamos información genética junto con modelos evolutivos, lo que nos permite inferir en qué parte del pasado formaban parte de un mismo grupo”.

“Los hallazgos de este estudio destacan la interacción dinámica entre los movimientos históricos, la adaptación local y el flujo genético contemporáneo en la configuración de la distribución global del mosquito y su capacidad para transmitir arbovirus. Asimismo, la propagación de mutaciones de resistencia a insecticidas, frecuentemente facilitada por la actividad humana y la conectividad global, subraya la urgente necesidad de desarrollar nuevas herramientas y estrategias para combatir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos”, detalla el estudio publicado.