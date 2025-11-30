El cometa 3I/Atlas tendrá un encuentro decisivo con Júpiter

El recorrido del cometa interestelar 3I/Atlas atraviesa una fase clave en su paso por el sistema solar. A poco menos de un mes de su acercamiento más próximo a la Tierra, las proyecciones astronómicas señalan que tendrá una aproximación inusual con Júpiter, la cual podría modificar su rumbo.

Según simulaciones recientes, el objeto pasará a 0,355 unidades astronómicas del planeta, dentro de la zona donde la gravedad joviana domina y puede alterar trayectorias de cuerpos que ingresan de paso.

Identificado en julio de 2025, su órbita excéntrica confirma que no se formó alrededor del Sol y que proviene de regiones remotas de la galaxia. Estudios sugieren un origen en el disco grueso de la Vía Láctea y revelan que ingresó desde la constelación de Sagitario para luego alejarse hacia Géminis.

El cruce con Júpiter representa una oportunidad excepcional para observar cómo un cometa interestelar reacciona a un entorno gravitacional complejo y obtener pistas inéditas sobre su composición.