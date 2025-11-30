La fruta brasileña que puede ofrecer enormes beneficios a la salud

Un equipo de investigadores de la Universidad de San Pablo reveló que el maracuyá de ajo (‘Passiflora tenuifila’), un fruto poco conocido del Cerrado, una vasta zona de gran riqueza biológica en el centro de Brasil, ofrece enormes beneficios sobre la salud.

Según precisaron, el consumo diario de 10 gramos de su pulpa en polvo, el equivalente a cuatro frutas frescas, redujo la inflamación de los vasos sanguíneos en personas con sobrepeso, mejorando así su sistema cardiovascular.

Como parte de un estudio clínico, 16 voluntarios consumieron durante dos semanas polvo de 'P. tenuifila', seguido de un período de descanso de un mes. Se tomaron muestras de sangre al inicio y al final de cada intervención para evaluar cambios bioquímicos y en la expresión genética.

El análisis genético mostró que el polvo de maracuyá moduló la expresión de más de 370 genes, incluyendo el ABCA1, clave para la regulación del colesterol y la formación del colesterol de lipoproteína de alta densidad.