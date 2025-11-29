Un nuevo mural embellece el Jardín de Infantes Nº 954
La obra titulada “Veo Veo, el futuro es hoy”, ya forma parte del paisaje de la institución..
El Jardín de Infantes Nº 954, ubicado en calle 54 entre 19 y 20, recibió ayer por la tarde un nuevo mural donado por el colectivo artístico VivirMosaico. La obra, titulada “Veo Veo, el futuro es hoy”, fue presentada a las 16 y ya forma parte del paisaje cotidiano de la institución, aportando color, identidad y un mensaje esperanzador para las infancias.
La intervención fue realizada por el equipo coordinado por la artista musiva Lorena Faiad, quien desde hace casi diez años impulsa junto a su colectivo la creación y donación de murales en mosaico para instituciones públicas y privadas de la región. A lo largo de este período, VivirMosaico acumuló una importante trayectoria con trabajos en espacios educativos, culturales y de salud de La Plata, Gonnet, Los Hornos y Berisso.
Entre sus obras más destacadas figuran los murales emplazados en la Escuela Nº 917 y el Hospital San Juan de Dios; en la Ciudad de los Niños de Gonnet; en la Escuela Nº 989 de Los Hornos; y en el Centro Cultural Vostock y en el CEVECIM de Berisso. Cada una de estas intervenciones fue realizada de manera colaborativa, siendo parte de una propuesta que busca acercar el arte a la comunidad, valorizar los espacios públicos y fortalecer la identidad barrial.
¨Una etapa llena de color, juego y música donde nos sentimos muy orgullosos de escribir nuestro nombre con letras grandes mayúsculas y fuera del rector. Describimos nuestras familias a través del dibujo y demostramos con tu amor, sentimos como cada uno de ellos. aprendemos que la salita es el mejor lugar para festejar nuestro cumpleaños y que podemos hacer amigos que pueden serlo por el resto de nuestras vidas. Veo, veo qué ves? una etapa feliz que nunca olvidaré: el jardín de infantes¨, expresó Faiad sobre el mural realizado para los chicos que concurren a la institución.