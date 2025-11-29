Un nuevo mural embellece el Jardín de Infantes Nº 954

El Jardín de Infantes Nº 954, ubicado en calle 54 entre 19 y 20, recibió ayer por la tarde un nuevo mural donado por el colectivo artístico VivirMosaico. La obra, titulada “Veo Veo, el futuro es hoy”, fue presentada a las 16 y ya forma parte del paisaje cotidiano de la institución, aportando color, identidad y un mensaje esperanzador para las infancias.

La intervención fue realizada por el equipo coordinado por la artista musiva Lorena Faiad, quien desde hace casi diez años impulsa junto a su colectivo la creación y donación de murales en mosaico para instituciones públicas y privadas de la región. A lo largo de este período, VivirMosaico acumuló una importante trayectoria con trabajos en espacios educativos, culturales y de salud de La Plata, Gonnet, Los Hornos y Berisso.

Entre sus obras más destacadas figuran los murales emplazados en la Escuela Nº 917 y el Hospital San Juan de Dios; en la Ciudad de los Niños de Gonnet; en la Escuela Nº 989 de Los Hornos; y en el Centro Cultural Vostock y en el CEVECIM de Berisso. Cada una de estas intervenciones fue realizada de manera colaborativa, siendo parte de una propuesta que busca acercar el arte a la comunidad, valorizar los espacios públicos y fortalecer la identidad barrial.

¨Una etapa llena de color, juego y música donde nos sentimos muy orgullosos de escribir nuestro nombre con letras grandes mayúsculas y fuera del rector. Describimos nuestras familias a través del dibujo y demostramos con tu amor, sentimos como cada uno de ellos. aprendemos que la salita es el mejor lugar para festejar nuestro cumpleaños y que podemos hacer amigos que pueden serlo por el resto de nuestras vidas. Veo, veo qué ves? una etapa feliz que nunca olvidaré: el jardín de infantes¨, expresó Faiad sobre el mural realizado para los chicos que concurren a la institución.