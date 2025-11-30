“Nos vemos en el barrio” acercó trámites y servicios a City Bell

El programa “Nos vemos en el barrio”, impulsado por el municipio se desarrolló esta semana en el Parque Boveri con el objetivo de acercar el Estado a los vecinos de City Bell mediante una amplia oferta de servicios, trámites y propuestas comunitarias. Durante las dos jornadas, los residentes pudieron resolver gestiones esenciales y acceder a información clave sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.

Entre los servicios más demandados se destacó la posibilidad de tramitar DNI y tarjetas SUBE, así como completar calendarios de vacunación. También hubo cortes de pelo gratuitos ofrecidos por la Fundación Argentina de Barberos Solidarios, que nuevamente formó parte de la propuesta aportando un servicio de cercanía muy valorado por los vecinos.

La actividad, coordinada por la Secretaría de Coordinación municipal a cargo de Luis Arias, brindó además orientación vocacional y asistencia para confeccionar currículums, junto con asesoramiento sobre contratos de alquiler, defensa del consumidor, personería jurídica, regularización dominial y el funcionamiento del Consejo Escolar. En paralelo, se ofrecieron espacios de consulta vinculados a la prevención de la violencia por razones de género y a inscripciones para el boleto estudiantil, el voluntariado social y la ley ALAS.

Los asistentes también realizaron trámites ante la Agencia Platense de Recaudación (APR) y concretaron gestiones consulares de Bolivia. Además, recibieron información sobre los planes FinEs 2025, los centros de formación profesional, programas de Desarrollo Social, derechos migrantes y pautas para prevenir estafas digitales, uno de los temas más consultados en la actualidad.

La propuesta incluyó la Feria de la Economía Popular, entrega de bolsas verdes y talleres sobre reciclaje, además de capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Y para el bienestar animal, también se aplicó la vacuna antirrábica a perros y gatos de manera gratuita.

Con una concurrencia sostenida durante ambos días, la edición de Nos vemos en el barrio en City Bell volvió a demostrar la importancia de acercar los servicios a cada comunidad, promoviendo la participación y facilitando el acceso a derechos para todas las familias del barrio.