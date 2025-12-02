Telescopio Hubble descubre galaxia tormentosa a 50 millones de años luz

El telescopio Hubble ha publicado una imagen de una galaxia espiral tormentosa y altamente activa llamada NGC 1792, que está ubicada a más de 50 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Columba (la Paloma). La Agencia Espacial Europea (ESA) ha destacado que el resplandor brillante del centro de la galaxia se ve compensado por los brazos espirales floculentos y brillantes que giran a su alrededor.

NGC 1792 es tan fascinante para los astrónomos como su aspecto caótico podría sugerir. Clasificada como una galaxia con brotes de formación estelar, es un centro neurálgico de formación estelar, con brazos espirales ricos en regiones de formación estelar. De hecho, es sorprendentemente luminosa para su masa.

La galaxia está cerca de una vecina más grande, NGC 1808, y se cree que la fuerte interacción gravitacional entre ambas es lo que ha agitado las reservas de gas en esta galaxia. El resultado es un torrente de formación estelar, concentrado en el lado donde la gravedad tiene un efecto más fuerte. Es un objetivo perfecto para los astrónomos que buscan comprender las complejas interacciones entre el gas, los cúmulos estelares y las supernovas en las galaxias.

El Hubble ya mostró esta galaxia en 2020. La nueva imagen de esta semana incluye datos adicionales recopilados a lo largo de 2025, lo que proporciona una visión más profunda de la turbulenta actividad astrofísica que se desarrolla en la galaxia. Las luces rojas que se abren en los brazos señalan la llamada emisión H-alfa de densas nubes de moléculas de hidrógeno.