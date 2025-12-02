El Coro de Niños del Teatro Argentino celebra su Concierto de Egreso 2025

El Coro de Niños del Teatro Argentino ofrecerá este miércoles 3 de diciembre, a las 19, su Concierto de Egreso 2025 en la Sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes, ubicado en avenida 51 entre 9 y 10. El evento, con entrada libre y gratuita, forma parte de las propuestas impulsadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y coronará un año de intensa actividad artística y formativa.

Bajo la dirección de Mónica Dagorret y con el acompañamiento al piano de Lautaro López, la agrupación interpretará un repertorio que combinará obras clásicas, composiciones contemporáneas y piezas tradicionales. La primera parte del programa incluirá Caresse sur l’océan, Compère Guilleri, Les avions, Vois sur ton chemin y Requiem, todas de Bruno Coulais, además del Hymne à la Nuit de Jean-Philippe Rameau.

En la segunda sección se escucharán obras de raíz vasca y catalana, espirituales afroamericanos y creaciones de autores argentinos como Carolina Del Bono, Magda García Robson, Carlos Guastavino, Mónica Dagorret y Emilio Dublanc, entre otros. El repertorio seleccionará piezas como Aldapeko, Nobody knows, Cuadrados y ángulos, La música, Villancico y Flor de jarilla, conformando una propuesta variada que destaca la versatilidad de los jóvenes intérpretes.

Como es tradición, durante la velada se entregarán reconocimientos a los egresados, así como distinciones por asistencia y compañerismo, celebrando el compromiso de quienes formaron parte de la agrupación durante la temporada.

Con casi 50 integrantes de entre 6 y 14 años, el Coro de Niños sostiene una trayectoria que se remonta a las convocatorias iniciales de 1958 y se consolidó como cuerpo estable a fines de los años ’80.

Actualmente, desarrolla un repertorio amplio que va desde la música sacra y popular hasta obras contemporáneas creadas especialmente para coro infantil. Además de presentarse habitualmente en las salas del Teatro Argentino, el conjunto actuó en diversos escenarios de La Plata y CABA y realizó giras internacionales por Brasil, Chile y Uruguay.

El concierto marcará un nuevo cierre de ciclo para una de las agrupaciones formativas más queridas del Centro Provincial de las Artes, y una oportunidad única para disfrutar de una experiencia coral de gran calidad protagonizada por niños y adolescentes de la región.