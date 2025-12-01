Los monos podrían seguir el compás de la música

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México ha demostrado que los monos pueden sincronizar sus golpes con el ritmo de canciones reales, incluso eligiendo hacerlo espontáneamente cuando no es necesario para obtener recompensa. Este descubrimiento contradice la influyente hipótesis del aprendizaje vocal, que sostiene que solo las especies capaces de aprender vocalizaciones complejas, como los humanos y algunas aves, pueden percibir un ritmo musical, y sincronizarse con él. El experimento se realizó con dos machos adultos que habían sido previamente entrenados para golpear una superficie al ritmo de metrónomos. Las canciones se seleccionaron por el hecho de tener un ritmo bastante claro y porque los oyentes humanos pueden entender dónde cae el compás.