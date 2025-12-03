Continúa la colecta “Ni un chico sin Papá Noel” con múltiples centros de recepción

La tradicional campaña solidaria “Ni un chico sin Papá Noel” lanzó una nueva edición e invita a la comunidad a sumarse con la donación de juguetes para que ningún niño quede fuera de la celebración navideña. Como cada año, comercios, instituciones y espacios barriales se unieron para funcionar como centros de recepción, facilitando la participación de vecinos de todos los puntos de la ciudad.

Los juguetes pueden acercarse a Calzados Pisano (12 entre 54 y 55), La Mascotería (44 y 23), el Club Corazones Unidos de Tolosa (4 entre 521 y 522), Panadería Cantilo (473 y 15 A), Dietética Tan Natural (60 entre 26 y 27), Fandom Store (49 entre 8 y 9, Galería del Sol), Mini Cocoliche (40 Nº 790), Farmacia Scasso (3 entre 62 y 63), Farmacia Soto (56 Nº 750) y la sede de APADEA (514 entre 19 y 20).