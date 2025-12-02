Maternidades conversadas: Nueva edición de Entrevistas Extraordinarias en City Bell
El encuentro se realizará el jueves 6 de noviembre a las 19 en la librería Patio Interno de City Bell.
El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires presenta una nueva edición del ciclo Entrevistas Extraordinarias, que en esta oportunidad tendrá como invitada a Carolina Fernández, autora de Putamadre. El encuentro se realizará el jueves 6 de noviembre a las 19 en la librería Patio Interno de City Bell, con entrada libre y gratuita mediante inscripción previa.
La propuesta invita a reflexionar sobre las maternidades reales, lejos de los estereotipos y los discursos idealizados. Putamadre, publicada por Editorial Sudestada, es una autoficción narrada a dos voces, madre e hijo, que aborda consumos problemáticos, violencias, sexualidades y vínculos atravesados por tensiones y afectos complejos.
Desde la organización destacaron que la actividad busca abrir el debate sobre “los mitos en torno al amor y las maternidades en tiempos de negacionismo”, y recuperar voces que disputan sentidos frente a los prejuicios y estigmatizaciones que recaen sobre las madres.
Fernández, periodista y actriz, es colaboradora en medio gráfico y de diversos espacios radiales. Su novela fue celebrada por su potencia narrativa y por poner en palabras contradicciones contemporáneas. El ciclo Extraordinarias continúa así su misión de difundir obras y trayectorias bonaerenses, acercando al público nuevas miradas sobre la cultura y la identidad provincial.