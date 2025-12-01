Arranca la Semana de Respuesta al VIH en la Provincia

Con motivo del Día Mundial del VIH, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizará desde hoy y hasta el viernes la Semana de Respuesta al VIH 2025, con jornadas de testeos rápido gratuitos en La Plata, y en los 704 Centros que funcionan en toda la Provincia. Este año, la cartera sanitaria definió acompañar sus actividades con el lema: “Los vínculos cambian, los cuidados no”. El mensaje busca desarmar una falsa creencia y promover una mirada más responsable, informada y basada en derechos sobre las prácticas sexuales. Se apunta a desasociar la prevención del VIH de los tipos de vínculo para centrarla en el autocuidado, ya que todas las personas sexualmente activas están expuestas a esta y otras infecciones.

Testearse y usar preservativo sigue siendo la clave para la prevención y el diagnóstico oportuno del VIH. En el 99% de los casos la transmisión es a partir de prácticas sexuales sin protección. En la Provincia, son más de 20 mil personas que reciben tratamiento para VIH en el subsistema público de salud bonaerense, y cada año se suman en promedio 2.400 nuevos tratamientos. Respecto al diagnóstico, son cerca de 1.500 nuevos casos anuales, mientras que el promedio de edad al momento de recibirlo es de 35 años, siendo en proporción dos hombres por cada mujer los diagnosticados.

Durante las jornadas se desarrollarán, además, actividades de sensibilización y difusión sobre la importancia del diagnóstico temprano; la importancia del uso del preservativo como método más efectivo de prevención; la aplicación de la vacuna para hepatitis viral A/B y para VPH; y la necesidad de conocer y explorar nuestros cuerpos ante posibles síntomas que alerten y requieran la necesidad de acudir a la consulta por posibles infecciones.

Vale recordar, que los testeos rápidos son gratuitos, voluntarios y confidenciales, se realizan mediante una punción en el dedo y se obtiene el resultado en sólo 15 minutos. Para acceder a la prueba no se necesita orden médica, y puede solicitarla cualquier persona mayor de 13 años, sin la compañía de un adulto.