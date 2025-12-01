La UTN sumó tres nuevas tecnicaturas

La UTN Facultad Regional La Plata anunció la incorporación de tres nuevas Tecnicaturas Universitarias aranceladas a su oferta académica, con el objetivo de brindar oportunidades de formación técnica de calidad y de respuesta a las demandas del mundo profesional y productivo. Por un lado está la Tecnicatura Universitaria en Programación, con una duración de dos años, donde la modalidad podrá ser tanto presencial como virtual; por otro aparece la Tecnicatura Universitaria en Energías Sustentables, con una duración de dos años y medio, con un inicio previsto para el 1º semestre de 2026. Por último, aparece la Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias, con una duración de dos años de cursada y un tercer año para prácticas profesionalizantes. “Estas nuevas propuestas formativas se enmarcan en el plan estratégico de la Universidad Tecnológica Nacional que apunta a alinearse con las principales tendencias contemporáneas del sistema universitario”, indicaron al respecto.