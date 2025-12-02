Tras las lluvias refuerzan prevención y llaman a intensificar el descacharrado

Tras las lluvias registradas en los últimos días, el Municipio instó a la ciudadanía a redoblar las tareas de descacharrado en los hogares para impedir la acumulación de agua en recipientes, canaletas y objetos que puedan convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti. Las autoridades remarcaron que la prevención doméstica es fundamental para frenar la reproducción del insecto transmisor de enfermedades.

En este marco, se recordó la importancia de vaciar, limpiar o dar vuelta baldes, palanganas y todo tipo de contenedores capaces de retener agua, así como cepillarlos para evitar el desarrollo de larvas. También se recomendó reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda, destapar rejillas con agua caliente, mantener el césped corto y cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de animales. Otra medida clave es colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas para reducir el ingreso de insectos a los hogares.

Paralelamente, la Secretaría de Salud continúa desplegando jornadas de salud integral en distintos barrios, donde se difunden medidas de prevención, se entregan repelentes, se realiza un relevo de posibles casos febriles y se promueve la campaña de vacunación vinculada a la enfermedad. Estas acciones buscan fortalecer el acompañamiento territorial y sostener una vigilancia activa durante la temporada de mayor proliferación del mosquito.

Las autoridades recordaron que el Aedes aegypti se reproduce en agua limpia, incluso la de lluvia, y que sus huevos pueden permanecer adheridos a las superficies internas de los recipientes. Con condiciones de humedad y temperatura adecuadas, el ciclo puede completarse en tan solo diez días, lo que vuelve indispensable la eliminación de cualquier reservorio potencial.