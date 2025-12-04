Despiden a un asesor por pedir la renuncia de Cristina al PJ

Un nuevo escándalo en torno a la interna dentro del peronismo tuvo lugar dentro del gabinete de Axel Kicillof. En las últimas horas, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, le pidió la renuncia a Eduardo Felipe Vallese, un asesor de su cartera que asumió hace 4 meses. El motivo fue que recientemente había pedido la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional.

“He solicitado la renuncia de Eduardo Felipe Vallese a su cargo de asesor en el Ministerio de Trabajo, luego de que tomara la decisión inconsulta de pedir al Juzgado Nacional con Competencia Electoral, a cargo de Servini de Cubría, la renuncia de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ nacional”, comunicó el funcionario.

A través de sus redes sociales, el ministro aseguró que, pese a respetar la condición de Vallese como afiliado del PJ, la presentación del amparo “no cuenta con mi aval”. “Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”, remarcó.

“La gran mayoría de los peronistas no avalamos la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real. La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará”, sentenció Correa.

La aclaración provino luego que Vallese firmó un amparo para pedir la renuncia de Cristina Kirchner al PJ nacional. Además, exigió el llamado a elecciones internas y que se abra un proceso de depuración de los patrones. La presentación judicial también estaba firmada por Margarita Alicia Villegas y Cesar Augusto Arias, con el patrocinio letrado de Juan Carlos Blanchet.

Cabe destacar que Eduardo Vallese es hijo de Felipe Vallese, que es considerado uno de los primeros desaparecidos durante la última dictadura.