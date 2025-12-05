Preparan otro aumento en la tarifa de agua

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para que ABSA presente un nuevo régimen tarifario, lo que anticipa un nuevo aumento en el servicio de agua y cloacas.

La audiencia, pedida por la empresa concesionaria a la Autoridad del Agua (ADA), será el próximo 9 de enero en la sede del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

Cabe destacar que las tarifas de agua y cloacas se actualizan cada cuatro meses desde diciembre de 2024, bajo una fórmula que combina el Índice de Salarios y los precios mayoristas en insumos clave. El esquema incorpora los valores de la energía eléctrica, y también de los productos químicos utilizados en la potabilización y en el tratamiento de líquidos cloacales.

El último incremento que se aplicó fue en noviembre y rondó el 10,85% y llevó el valor del metro cúbico y del módulo para el servicio no medido a $196,76. Este ajuste reemplazó los $177,50 que regían desde agosto, cuando se había aplicado una actualización del 8,5%.

A su vez, ese nuevo valor ya comenzó a regir en diciembre dentro del cuadro tarifario vigente y marcó la última revisión del año. De este modo, la variación alcanzó una suba anual del 20,35%, algunos puntos debajo de la inflación acumulada entre enero y octubre, que trepó al 24,81%.

Los nuevos aumentos impactarán tanto en los servicios medidos como en los no medidos, que alcanzan a más de dos millones de usuarios en el interior bonaerense.