La crisis de las pymes se profundiza y amenaza con cierres masivos

Las pequeñas y medianas empresas atraviesan un momento límite. Tras dos años de gestión de La Libertad Avanza, la situación del sector financiero se agravó al punto de que más del 10% de los empresarios reconoce que podría cerrar su negocio antes de fin de año. La advertencia se sostiene en datos que muestran caída en ventas, empleo y rentabilidad.

Según un relevamiento realizado en la actividad, seis de cada diez firmas ya trabajan sin márgenes positivos y casi un cuarto directamente pierde dinero incluso operando. Con precios y ventas por debajo de los costos, muchas compañías se sostienen endeudándose para pagar impuestos o cubrir salarios, mientras la inversión queda relegada y el futuro se vuelve incierto.

En un escenario de ajuste prolongado, el tejido productivo se achicó con más de 300.000 empleos perdidos y 19.000 empresas desaparecidas. Sin señales de reversión, las pymes advierten que recuperar su rol en el PBI y en la generación de trabajo digno será cada vez más difícil.

La presión sobre los costos y la falta de liquidez completan el cuadro. El endeudamiento se volvió un recurso de supervivencia y la cadena de pagos está cada vez más tensionada. Ocho de cada diez firmas creen que la economía empeorará al cierre del año y la mayoría no planea nuevas inversiones ni contrataciones. El resultado es un escenario de colapso productivo que desnuda la ausencia de respuestas oficiales y multiplica la desconfianza sobre el futuro económico.