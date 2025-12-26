Kicillof busca ampliar el frente opositor

Axel Kicillof convocó a toda la oposición del Gobierno nacional de Javier Milei a “construir un frente opositor que exceda los límites del peronismo”.

En ese marco, el gobernador llamó a “plantarse” frente a la administración nacional, y a consolidar una resistencia activa que combine la gestión provincial con una construcción política de alcance nacional.

A su vez, el mandatario bonaerense analizó la coyuntura y calificó el contexto económico y social como “dramático”. “Resulta imprescindible superar el desánimo con una propuesta que convoque a sectores populares y productivos por fuera de las fronteras tradicionales del peronismo”, expresó.

En este camino, remarcó que ese posicionamiento debe complementarse con la elaboración de una alternativa política que permita canalizar el malestar social generado por las políticas de ajuste implementadas por el Ejecutivo nacional.

Asimismo, Kicillof hizo especial hincapié en lo que definió como la “dureza de la política económica de Milei” y sus consecuencias directas sobre el empleo, la deuda familiar y la pérdida del poder adquisitivo. Al mismo tiempo, cuestionó la actitud del Gobierno nacional, al que acusó de sostenerse a partir de un “salvataje norteamericano.

En ese sentido, cuestionó el discurso oficial de Milei, “que insiste en reducir salarios y jubilaciones, ajustar a las provincias y paralizar la obra pública mientras sostiene un tipo de cambio que profundiza las dificultades productivas”.