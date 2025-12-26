ARCA elimina la Clave de Identificación y unifica trámites

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que la Clave de Identificación (CDI) dejará de existir y será reemplazada de manera definitiva por la CUIT. La medida fue confirmada en la Resolución General 5803/2025 y entrará en vigencia el 2 de marzo de 2026. Hasta entonces, las CDI seguirán siendo válidas, pero se transformarán automáticamente en CUIT cuando el contribuyente modifique datos.

El trámite será 100% digital para personas humanas y sucesiones, desde la web de ARCA o la app “ARCA Móvil”. Los requisitos incluyen Clave Fiscal nivel 3, DNI digitalizado, reconocimiento facial y declaración de domicilio.

En el caso de los extranjeros sin DNI, podrán solicitar una CUIT provisoria por dos años presentando la documentación de su país y la residencia otorgada por Migraciones. Los residentes en el exterior deberán designar un apoderado con domicilio en Argentina. En cuanto a las empresas y sociedades, la inscripción se realizará a través del servicio “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas”, con toda la documentación respaldatoria certificada de manera digital.