El Ejecutivo oficializó el llamado a sesiones extraordinarias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. La agenda incluye el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el denominado Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la "modernización" laboral, y la Reforma del Código Penal. También se debatirá la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglaciar, reclamada por los gobernadores. “El avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, enfatizó Adorni en redes.

Cabe mencionar que el oficialismo ya desplegó un operativo seducción con los mandatarios provinciales para garantizar votos en el Congreso. Los gobernadores peronistas no alineados al kirchnerismo confirmaron que conformarán un bloque propio y aclararon que están dispuestos a cooperar si se contemplan sus pedidos de recursos y obras en la Ley de leyes.

El Ejecutivo apuesta a que las extraordinarias sean el primer test de fuerza de su segunda etapa de gobierno.