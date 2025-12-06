Se abre un lugar en el Gabinete de Alak

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de La Plata, Marcelo Giampaoli, fue designado por la Legislatura bonaerense como vocal en el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia y se mudará al gobierno provincial. De esta manera, deja una vacante en el gobierno del intendente Julio Alak.

Desde el entorno de ahora exfuncionario municipal aclararon que el jefe comunal avaló e impulsó su postulación en el Tribunal Fiscal. Aún no se sabe quién lo reemplazará en el cargo, pero sí está confirmado que su equipo seguirá en el área.

Giampaoli está en el Municipio desde que arrancó el quinto mandato de Alak y es el encargado del manejo de las cuentas municipales. Hace apenas una semana logró la aprobación del Presupuesto 2026 y de las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

El lugar que deja el secretario de Hacienda se suma a la del secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, quien fue electo concejal por Fuerza Patria y el próximo jueves 11 de diciembre asumirá su banca en el Concejo Deliberante de La Plata. En este caso tampoco está definido aún quién se hará cargo del área que cuenta con el mayor porcentaje asignado en el Presupuesto municipal 2026.