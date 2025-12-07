Milei presentó los F-16 adquiridos con ayuda de Trump

Javier Milei presentó en un acto en Río Cuarto, Córdoba, seis de los 24 aviones F-16 que el Gobierno compró a Dinamarca. El acto estaba previsto para este domingo, pero por cuestiones climáticas se adelantó al sábado.

Durante el evento, el Presidente estuvo acompañado del ministro de Defensa saliente, Luis Petri, quien está atravesando sus últimos días como titular de la cartera antes de dejársela al actual jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti y asumir su banca en la Cámara de Diputados. También estuvieron presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; y de manera sorpresiva, también se dio la presencia del Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

El detrás de los aviones

Los F-16 fueron adquiridos gracias a la cooperación de Estados Unidos, lo que afianza la dependencia con el país del Norte.

La administración de Trump respaldó a la Argentina durante todo el proceso de adquisición, al aprobar la transferencia de los cazas desde Dinamarca y al proporcionar 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero, como parte del pago inicial del paquete de Ventas Militares al Extranjero, valuado en 560 millones de dólares.

La entrega forma parte de un plan escalonado que contempla la llegada de seis aeronaves por año hasta completar las 24 previstas en diciembre de 2028.

Con la incorporación de los F-16, se busca fortalecer la defensa aérea nacional y mejorar la interoperabilidad con Estados Unidos, en el marco de un compromiso de largo plazo en materia de defensa bilateral.

Elogios a Petri y “soberanía”

Durante el acto, Milei llenó de elogios a Petri, sobre quién aseguró que hizo “una labor incansable para hacer todo esto posible” y por “su notable desempeño frente al Ministerio, en especial por haber materializado esta compra porque sin dudas es un hito histórico para nuestras Fuerzas Armadas”.

A su vez, el Presidente sostuvo que “en un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”.

El mandatario consideró que, para ese sector político, la soberanía “significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina”.