La administración libertaria impulsa reformas en el Iosfa

El presidente Javier Milei busca reformar el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).

La iniciativa, impulsada por el ministro de Defensa Carlos Presti, busca que cada fuerza administre su propio presupuesto, rompiendo con la centralización previa. Sin embargo, especialistas advierten que la fragmentación puede debilitar la cobertura y abrir la puerta a privatizaciones, ya que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, evalúa transferir parte de las prestaciones a empresas privadas.

El Gobierno sostiene que se trata de “devolver autonomía” tras décadas de destrato, aunque el riesgo es que la reforma termine generando desigualdades entre las fuerzas.