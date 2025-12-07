La AFA le responde al Gobierno y defiende la legitimidad de la UNAFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a responder a las críticas del Gobierno a su centro de estudios Unafa con un comunicado titulado “Una nueva embestida contra la educación”.

La entidad aclaró que nunca afirmó otorgar títulos oficiales, ya que los certificados provienen de universidades con las que mantiene convenios, como la UBA, Undelta, Isalud y SKUniversity.

La AFA reivindicó el prestigio de su proyecto educativo, destacó el aval histórico de la institución y defendió la trayectoria de su plantel docente, subrayando que la iniciativa busca formar y capacitar en el deporte más popular del país.