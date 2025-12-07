Alertan por los despidos masivos en la Legislatura bonaerense

Como bien viene informando diario Hoy, todas las semanas se conocen nuevos despidos y cierres de fábricas. Ante esto, la diputada bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, Belén Malaisi, presentó tres proyectos que expresan su preocupación por las situaciones que afectan a cientos de trabajadores de Whirlpool, Georgalos y Frávega.

En el primero de los expedientes, Malaisi reclamó por la situación de la fábrica de golosinas Georgalos, que dispuso la suspensión de 600 trabajadores en su planta industrial de Victoria, ubicada en Quilmes.

El segundo proyecto de Malaisi apunta a la situación de Whirlpool, que anunció oficialmente el cierre de su planta en Pilar y el abandono de la producción en Argentina. Esta decisión implica el despido de más de 220 trabajadores calificados, a pesar de que la empresa se había radicado en el Parque Industrial en 2022 con una inversión superior a los 50 millones de dólares.

El tercer proyecto refiere al cierre de la sucursal de Frávega en la ciudad de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora, y a la situación crítica que atraviesa la empresa a nivel nacional, con más de 300 puestos laborales en riesgo.

En ese sentido, la diputada destacó que el desplome del consumo, la recesión económica y la pérdida del poder adquisitivo explican tanto la clausura de locales como las suspensiones y despidos en cadena.