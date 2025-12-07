López: “Buenos Aires es la provincia más austera del país”

El paquete fiscal que aprobó la Legislatura bonaerense, en especial el pedido de endeudamiento, puso en el foco del debate a la administración de Axel Kicillof. Ante esto, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, salió a responder con números: “Bueno Aires es la provincia más austera del país”.

“Tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante, y es la de menor cantidad de empleados públicos junto con Córdoba”, destacó el funcionario, que acompañó sus declaraciones con estadísticas que compartió en un hilo de posteos en su cuenta de X.

López reiteró que la Ley de Financiamiento aprobada por más de dos tercios de la Legislatura bonaerense incluye una autorización de endeudamiento por el equivalente a 3.035 millones de dólares y busca garantizar el pago de los servicios de deuda.

“El monto autorizado por la ley representa apenas un tercio de la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires, equivalente a 9 mil millones de dólares por interrupción de transferencias obligatorias y obras abandonadas”, escribió el ministro que aseguró que “si regularizara su deuda, no sería necesario el endeudamiento” que la administración de Axel Kicillof solicitó a la Legislatura.

A todo eso se puede sumar “el perjuicio adicional de la pérdida de recaudación por la destrucción de la actividad económica, que supera los 2.500 millones de dólares”. “Así, entre deudas del Gobierno nacional y el resultado de sus políticas, la provincia de Buenos Aires lleva perdidos 11.500 millones en recursos”, afirmó.

En un balance general de la gestión, López aseguró que en materia de endeudamiento, “la deuda actual de la provincia de Buenos Aires “es mucho más sana” que cuando la actual administración asumió por primera vez en 2019. “Llevamos adelante una política de administración responsable que nos permitió reducir el stock de deuda total del 9% al 6% del Producto Bruto”, afirmó.

“Nuestra administración ordenada y responsable nos ha permitido sostener la gestión a pesar de la asfixia a la que nos somete el Gobierno nacional. Preservamos la sostenibilidad de la deuda mientras atenuamos los efectos de las políticas nacionales sobre 17 millones de bonaerenses”, cerró.