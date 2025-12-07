Empleados de comercios recibirán bono de fin de año

Los empleados de cadenas de supermercados recibirán a un bono extraordinario de $170.000 en diciembre, tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y los empresarios.

Por otra parte, las cámaras empresariales y los gremios también acordaron el otorgamiento de una suma no remunerativa ni acumulativa, en carácter de recomposición, por $60.000 en diciembre. El personal de comercio recibirá la misma cifra en enero, febrero y marzo de 2026, que se suman a los $40.000 arreglados en la revisión paritaria de mediados de año.