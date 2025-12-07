Kicillof inauguró el Operativo Verano 2026 en Punta Lara

Axel Kicillof encabezó, junto al intendente de Ensenada, Mario Secco, la presentación del Operativo Verano 2026 en Punta Lara. El mismo dispondrá tareas de prevención y cuidado de vecinos y turista durante la temporada estival local.

Según se detalló, en el marco de los espacios de recreación y descanso que ofrece la localidad de Punta Lara, se desplegarán 56 guardavidas, servicio de emergencias médicas, control urbano, bomberos, policía y prefectura.

“Es un orgullo ver cómo se ha transformado este espacio que, anteriormente, estaba alambrado y nadie podía disfrutarlo, gracias a un Estado presente y comprometido, hoy la costa del río en Ensenada es un lugar de esparcimiento y Punta Lara, una opción pública y gratuita para todos”, afirmó el gobernador.

En ese marco, aseguró: “Sabemos que esta temporada de verano en Ensenada va a ser muy difícil debido a las políticas económicas del Gobierno nacional. Milei lleva adelante un modelo de país que destruye el turismo local. El sector turístico es uno de los tantos que sufre las consecuencias de este proyecto que provoca el cierre de empresas, despidos y que no pare de aumentar el índice de morosidad de las familias que no pueden pagar la tarjeta”.

En este camino, Kicillof sostuvo que “en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir transitando por el camino contrario: trabajamos para construir una alternativa más igualitaria, equitativa y que amplíe los derechos de los y las bonaerenses”.