El 53% de la clase media usó ahorros para llegar a fin de mes

Un informe del Instituto Argentina Grande reveló que el 53% de los hogares de ingresos medios debió gastar ahorros o endeudarse para llegar a fin de mes en el segundo trimestre de 2025.

El estudio evidenció que el 40% de las familias de clase media utilizó ahorros, el 9% vendió pertenencias y el 25% se endeudó con bancos u otras personas. A su vez, el 18% tomó créditos financieros, superando a los sectores bajos, en un escenario marcado por una morosidad récord del 9,1% en préstamos personales.