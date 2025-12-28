La UIA alertó por la crisis que golpea a las pymes

La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un informe en el que alertó sobre la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes), en un contexto marcado por la caída de la actividad y el impacto de las importaciones chinas. Según los datos proyectados por la entidad, la producción industrial registró en noviembre una baja interanual del 6% y un retroceso mensual del 1%.

El documento advierte que la contracción afecta a múltiples sectores y que la heterogeneidad es notable. Mientras algunos rubros muestran leves signos de recuperación, la mayoría continúa en zona contractiva. La UIA subrayó que “las pymes enfrentan una situación crítica, con una caída acumulada de producción del -4,1% y del empleo del -4,6% en el tercer trimestre de 2025”.

Caída en sectores clave

La construcción fue uno de los rubros más golpeados, con despachos de cemento que retrocedieron 7,7%, reflejando una demanda interna debilitada. La producción automotriz también sufrió un fuerte descenso del 22%, afectada por la menor actividad y la caída en las ventas internas. En paralelo, la producción de bebidas se redujo 6,9%, mientras que el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales mostró una baja del 5,8%.

Importaciones y presión de costos

El informe destaca que un 81% de las pymes reporta una fuerte presión de costos, mientras que el 37% perdió participación en el mercado interno debido a la competencia importada, especialmente de productos chinos. Los indicadores de producción y confianza permanecen en zona contractiva, reflejando un entorno desafiante para la industria.

En comparación con 2022 y 2023, la actividad industrial se mantiene un 10% por debajo de los niveles previos. La producción acumulada hasta octubre de 2025 muestra un crecimiento de 3,1% respecto al mismo período de 2024, aunque sigue siendo inferior al acumulado de 2023.

La UIA concluyó su estudio advirtiendo que, sin medidas de apoyo específicas, el inicio de 2026 podría estar marcado por mayores tensiones en el empleo y en la producción, especialmente en las pymes que sostienen gran parte del entramado productivo nacional.