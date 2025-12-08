Críticas al Gobierno nacional por su reforma a la Ley de Glaciares

El Gobierno de Javier Milei impulsa la modificación de la Ley 26.639, que protege glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La iniciativa figura entre las prioridades que el Ejecutivo enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre y ya generó un rechazo masivo de la comunidad científica y de organizaciones sociales.

La norma vigente prohíbe actividades como minería metalífera e hidrocarburos en zonas de hielo y periglaciares, ecosistemas que regulan el flujo de agua y sostienen cuencas, humedales y comunidades. Para especialistas, la reforma abre la puerta a proyectos extractivos en provincias con fuerte presión minera como San Juan, Catamarca y Jujuy.

Más de 25 ONG advirtieron que la iniciativa sería inconstitucional y alertaron que “sin agua no hay desarrollo posible”. En la provincia de Buenos Aires, funcionarios del área ambiental remarcaron que la reforma “pone en riesgo reservas estratégicas de agua que sostienen a millones de bonaerenses”.

En paralelo, asambleas socioambientales convocaron a una jornada nacional de protesta que incluye actos en distintos puntos de la Provincia, con el objetivo de visibilizar que la crisis hídrica no es solo un problema cordillerano. El reclamo apunta a mostrar que el acceso al agua está comprometido en todo el país y que la seguridad ambiental de millones de personas depende de frenar un retroceso que favorece a las mineras y desconoce la evidencia científica.