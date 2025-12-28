Moderado repunte de las reservas

Las reservas de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dieron un salto de 596 millones de dólares al cierre de la semana. De esta manera, en la semana corta por Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron 1.197 millones y alcanzaron un récord en la gestión de Javier Milei de 43.610 millones.

Sin embargo, el equipo económico del gobierno libertario está lejos de cumplir la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de este año.

Según estimaciones privadas, el equipo que comanda Luis Caputo tendrá que pedirle al organismo multilateral un weiver (perdón) por unos 12.000 millones de dólares.

Para la forma de medición del FMI, las reservas netas se ubicaban por más de 15.755 millones de dólares negativos. En paralelo, la meta pautada para diciembre era de unos 3.300 millones de dólares negativos.