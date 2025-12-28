La inflación de alimentos volvió a acelerarse en diciembre

La inflación de alimentos y bebidas registró en la cuarta semana de diciembre un aumento del 0,6% semanal, revirtiendo la baja del 0,3% observada en la semana previa. El rubro carnes lideró la suba con un incremento del 1,4%, según la consultora LCG. El dato confirma que, pese a la desaceleración en el promedio mensual, las presiones inflacionarias siguen presentes en los productos esenciales.

El informe muestra que los precios tuvieron un comportamiento dispar, con carnes traccionando al alza. El promedio de las últimas cuatro semanas marca una inflación mensual de 2,3%, lo que implica una desaceleración de 0,5 puntos respecto del período anterior. El dato “punta a punta” ascendió a 1,6%, luego de haber tocado un mínimo del 1% mensual.

Entre los rubros que impulsaron la suba se destacan carnes (1,4%), aceites (1%), azúcar, miel y cacao (0,6%) y frutas (0,6%). El aumento de la carne explica el 81% de la inflación promedio. En contra parte, verduras y lácteos restaron 0,2 puntos, funcionando como ancla parcial. El índice de difusión mostró que el 12% de los productos relevados presentó aumentos, lo que indica que la suba fue concentrada en bienes estratégicos.

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, las carnes subieron 6%, las frutas 3,5% y azúcar, miel y cacao 2,5%. Estos números explican buena parte de la tensión inflacionaria de diciembre, con impacto directo sobre el consumo popular. El repunte llega después de un dato elevado en la tercera semana, cuando los alimentos habían mostrado un aumento del 0,6% semanal.

El balance confirma un patrón que se repite, la inflación promedio desacelera, pero los alimentos siguen siendo el principal foco de tensión. La estacionalidad de diciembre, sumada a aumentos concentrados en rubros sensibles, impide una baja más marcada del índice y proyecta un inicio de año con persistentes presiones sobre los precios básicos.