Advierten por la emergencia hídrica en el interior bonaerense

La diputada del bloque UCR + Cambio Federal, María Alejandra Lordén, presentó un pedido de informes al gobierno de Axel Kicillof para conocer en detalle la situación hídrica que atraviesa el interior bonaerense. La solicitud apunta a las casi 6 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones.

“La provincia atraviesa una situación hídrica de extrema gravedad, con amplias zonas rurales afectadas por anegamientos e inundaciones que dificultan la producción, transitabilidad y el desarrollo normal de las actividades económicas”, señaló Lordén en los considerandos de la iniciativa.

Es que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) viene alertando hace meses por las más de 5 millones de hectáreas que quedaron bajo agua, de las cuales 900.000 permanecen totalmente inundadas.

“Esta situación genera pérdidas productivas significativas, afecta a productores, pymes rurales, contratistas, compromete la infraestructura vial y la capacidad operativa de los municipios, resulta imprescindible contar con información oficial y actualizada sobre el estado del territorio y las acciones implementadas”, señaló Lordén.

Por ello, la legisladora pidió al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense conocer si cuenta con un relevamiento oficial actualizado sobre la superficie total afectada por inundaciones.