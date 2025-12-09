Otra fuerte caída de las ventas minoristas

Las ventas de las pymes se hundieron en noviembre 9,1% contra octubre, y 4,1% respecto al mismo mes del año pasado. Así lo relevó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Al analizar la situación económica actual de los comercios, más de la mitad (54,2%) de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre.

A pesar de la tendencia negativa ya consolidada desde mayo (en donde cortaron una racha de cinco meses en alza) en el acumulado del año se ubicaron en terreno positivo: se incrementaron 3,4% contra el mismo período del año anterior.

Desde CAME señalan que noviembre fue un mes en donde se consolidó un escenario de “consumo dual”, donde la “restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables”.