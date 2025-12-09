El Gobierno reclamó por Nahuel Gallo

El gobierno de Javier Milei denunció “la detención ilegal” de gendarme Nahuel Gallo, al cumplirse un año de su privación de libertad en Venezuela. Mediante un comunicado, expresó su “enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional”.

Según el escrito, el cabo primero permanece detenido de manera ilegal “sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares”, lo que “constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”. “El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo”, concluyó el texto.