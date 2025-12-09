La crisis nacional impacta en el consumo bonaerense

En la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en supermercados y mayoristas arrojaron su peor nivel desde 2017. En este camino, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sumó más estadísticas que muestran como impacta la crisis del consumo masivo en la Provincia.

De acuerdo a los gráficos que compartió el funcionario en una serie de posteos en su cuenta de X, las ventas de supermercados en territorio bonaerense “continúan por el piso”: en septiembre se desplomaron 16% en comparación con el 2023 (medido en gasto en términos reales, no en cantidad), y acumulan una caída del 9% en 2025 respecto al año pasado. “No hay perspectivas de recuperación”, lanzó López.

Con estos números, el ministro afirmó que “el menor volumen de la demanda agregada desincentiva la producción y el empleo nacionales”. Según los gráficos que mostró, en septiembre la comparación respecto de 2023 muestra una reducción de las ventas equivalente a $119.000 millones de pesos. En el transcurso del año, la contracción supera los $600.000 millones de pesos.

Por otro lado, la baja de consumo afecta a todos los sectores: bebidas (-36% vs. 2023), almacén (-18%), limpieza y perfumería (-17%), lácteos (-16%), alimentos preparados (-16%), electrónicos y artículos para el hogar (-13%), carnes (-8%) y panadería (-6%).

“Esta caída en el consumo de las familias de nuestra Provincia es correlato del modelo económico del Gobierno nacional: ajuste sobre los ingresos y deterioro de la calidad de vida. Desde PBA seguiremos protegiendo a los bonaerenses con todas las herramientas con las que contamos”, concluyó López.

Los números del Indec

Según el Indec, las ventas en supermercados decrecieron 0,2% en septiembre respecto a agosto, y 0,8% respecto al mismo mes del 2024, cuando había caído 12,8%. De esta manera, el índice de la serie original se ubicó en el nivel más bajo (75,5 con base 100=2017).

Por otro lado, las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 5,2% frente a agosto, y 13,1% frente a septiembre del 2024, mes que ya había registrado una caída del 21,7%. En consecuencia, al igual que en supermercados, el índice de la serie original se ubicó en el nivel más bajo (71,2 con base 100=2017).