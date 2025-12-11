El precio de los alimentos sube a la espera de datos oficiales

A la espera de los números oficiales de noviembre, se conoció la inflación de la CABA, que suele anticipar el dato nacional. Mientras tanto, consultoras ya anticipan un aumento en el precio de los alimentos en los primeros días de diciembre.

El dato oficial nacional de inflación de noviembre lo dará a conocer hoy a las 16 horas el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Cabe destacar que viene en alza desde hace cinco meses, pasando del 1,5% registrado en mayo al 2,3% en octubre.

En este camino, este miércoles el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba) difundió la inflación de CABA, que arrojó una variación del 2,4%. Este dato sirve como anticipo del número que publicará el Indec: por lo general, no suele variar más de algunas décimas porcentuales. En sintonía con esto, las consultoras privadas concluyeron una suba nacional en noviembre de entre 2,3 y 2,5%.

En paralelo, según el seguimiento de la consultora EcoGo, en la primera semana de diciembre se volvió a verificar presión sobre los precios de los alimentos: los productos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,4% semanal. Los casos más preocupantes son miel, dulces y mermeladas (3,7%), helados (2,2%), algunos cortes de carne (hasta 2,2%), manzana (2,2%) y fiambres (1,4%).

Con esta dinámica, la proyección para todo diciembre ubica la inflación en alimentos en 2,1%.