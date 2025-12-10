Causa $LIBRA: pidieron apartar al fiscal Taiano

El querellante Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Oszust, solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi el apartamiento del fiscal federal Eduardo Taiano de la causa $LIBRA por “pérdida de objetividad”.

El escrito sostuvo que el representante del Ministerio Público actuó de manera discrecional y pasiva frente a pedidos de prueba clave, como informes sobre billeteras virtuales, allanamientos, indagatorias y citaciones de testigos, todos sin respuesta. La presentación también señaló contradicciones entre dictámenes emitidos en marzo y mayo de 2025, lo que evidenciaría falta de coherencia.

Según Romeo, el fiscal no mantuvo la neutralidad exigida por la ley y habría protegido intereses ajenos al proceso. Ante esto, la querella pidió que otro funcionario asuma la investigación para garantizar transparencia e imparcialidad. Ahora será Martínez de Giorgi quien defina si hace lugar al apartamiento, en un expediente que involucra al presidente Javier Milei y expone la presión del poder político sobre la Justicia.