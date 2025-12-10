El Ejecutivo reorganizó ministerios y concentró poder en la Jefatura

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 866 que introdujo modificaciones sustanciales en el organigrama de la Administración Pública Nacional. La norma, publicada en el Boletín Oficial, eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios y transfirió sus funciones a una nueva dependencia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Asimismo, reorganizó el Ministerio del Interior, que incorporó la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, y el de Economía, que añadió la Secretaría de Asuntos Nucleares. También hubo modificaciones en Energía, Salud y Seguridad, todas bajo el argumento de optimizar la gestión, aunque con críticas por la concentración de poder en la Casa Rosada.