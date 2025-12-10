Cortes y protestas contra la reforma laboral del Gobierno

Organizaciones sociales y políticas realizaron cortes y movilizaciones en 30 puntos del país para rechazar la reforma laboral que el Gobierno nacional intentará aprobar en extraordinarias.

La protesta incluyó reclamos por el congelamiento del salario mínimo, la paralización de la obra pública y la falta de alimentos en comedores. En varios puntos de concentración se vivieron momentos de tensión, especialmente en Puente Pueyrredón, donde la Policía aplicó el protocolo antipiquetes. Los movimientos denunciaron que el borrador oficial recorta derechos laborales, limita la huelga y favorece convenios por empresa, mientras exigieron mejoras para la economía popular.