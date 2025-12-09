Trump se adjudicó el triunfo electoral de Javier Milei
El presidente de EE. UU. afirmó que el líder libertario estaba perdiendo hasta que recibió su apoyo.
Donald Trump aseguró que Javier Milei estaba perdiendo las elecciones de octubre hasta que recibió su respaldo. El presidente estadounidense se apropió de la victoria de La Libertad Avanza y la presentó como parte de su influencia global.
Las declaraciones del mandatario reavivaron la polémica sobre el rol de Washington en la política argentina y la dependencia del oficialismo de gestos externos para sostener legitimidad, intensificando la polémica en el escenario local.