Alarmante baja de la gastronomía y el transporte en La Plata

El Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) publicó, junto a la Cámara Regional de Turismo de La Plata, el indicador de actividades turísticas de la ciudad. El informe reflejó una recuperación moderada, pero atravesada por fuertes contrastes internos. Mientras algunos rubros mostraron subas interanuales, el transporte de pasajeros y los restaurantes registraron las caídas más significativas y condicionaron el resultado general del sector.

En concreto el transporte de pasajeros cayó 3% en comparación con el tercer trimestre del año anterior. A su vez, acumuló su séptimo trimestre consecutivo en baja, con una disminución sostenida en la movilidad asociada al turismo dentro de La Plata.

Por un lado, solo el 2% de los taxistas declaró haber trasladado turistas entre julio, agosto y septiembre, frente al 3% registrado en el mismo periodo de 2024. En tanto, la venta de boletos del tren Roca registró una caída del 40,3%, un indicador que da cuenta de la baja circulación de visitantes y del menor movimiento asociado al turismo regional.

Por su parte, la actividad gastronómica cayó 7% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo del 2024. De esta manera, se interrumpió la recuperación observada en trimestres previos. Asimismo, el informe indicó que el nivel del sector se ubicó 23% por debajo del registrado en 2023.

La caída en restaurantes tuvo un peso relevante dentro del indicador turístico general, ya que se trata de una de las actividades con mayor participación estructural en La Plata, con una participación del 28,4% en el año base. Cualquier variación negativa en este rubro tiene una incidencia directa y significativa sobre el resultado general del sector.