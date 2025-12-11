Milei paralizó el Congreso en 2025

El año legislativo en Argentina cerró con la menor producción de leyes en la última década, marcado por las maniobras por parte de oficialista que trabaron tratamientos parlamentarios y por los vetos de Javier Milei.

En total, hubo 20 emplazamientos a comisión, 7 vetos del Poder Ejecutivo y 5 DNU rechazados. En consecuencia, durante todo período no se sancionó ninguna ley impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

El 2025 dejó un total de 11 leyes sancionadas en el Congreso durante el período ordinario, que concluyó el 30 de noviembre. Así, el segundo año del mandato de Javier Milei se convirtió en el de “menor producción legislativa de la última década, en un contexto marcado por la falta de consensos y por el uso intensivo de herramientas de control por parte de la oposición”. Así lo arroja un estudio elaborado por Directorio Legislativo. Ahora bien, de las 11 leyes aprobadas, siete fueron vetadas.

Durante el año se celebraron 22 sesiones, de las cuales 11 fueron especiales, lo que evidencia las dificultades para acordar una agenda común entre las fuerzas políticas. El año también estuvo marcado por un uso inédito de los emplazamientos a comisión. Mientras que en períodos anteriores el máximo había sido de tres, en 2025 se registraron 20, una señal de que la oposición buscó forzar el tratamiento de proyectos frente a un oficialismo que evitaba habilitar debates.